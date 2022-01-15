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Kablo hırsızı 3 kişi yakalandı

Kablo hırsızı 3 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 11 kablo hırsızlığı olayının şüphelisi 3 kişi yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 11 kablo hırsızlığı olayının şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre kentte meydana gelen kablo hırsızlığı olaylarının çözülmesine yönelik Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda farklı mahallelerde meydana gelen 11 kablo hırsızlığının şüphelisi olduğu belirlenen K.S. (26), S.K. (27) ve B.T. (29), düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Kurumu yaklaşık 600 bin TL zarara uğratan şahısların kablo çalma anları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

Kablo hırsızı 3 kişi yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 11 kablo hırsızlığı olayının şüphelisi 3 kişi yakalandı.

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