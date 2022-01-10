Kablo döşerken çamura saplanan işçi kurtarıldı

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı 20 kilometre mesafedeki Turunç Mahallesi'nde kablo hattı çeken işçilerden biri toprağın kayması sonucu çamura saplandı. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan teknik personel, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay saat 14.25 sıralarında Turunç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kablo hattı çalışması yapan işçi Kahraman Özkan (32) kayan toprakla birlikte açılan kanala düştü. İş arkadaşlarının 112'yi arayarak kazayı bildirmeleri sonucunda itfaiye, sağlık ve jandarma personeli olay yerine geldiler. Muğla Büyükşehir itfaiye ekiplerinin de elleri ile ve kepçe yardımı ile kazılan çamurlu topraktan yaklaşık 30 dakika sonra çıkarılan ve düştüğü yerden yürüyerek çıkan 32 yaşındaki Kahraman Özkan sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk incelemede yüzünde hafif sıyrıklar oluşan Özkan, detaylı sağlık kontrolü için ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı konu ile ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA