Kablo Çaldığı İddia Edilen 5 Kişi Gözaltında

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Çarşamba ilçesinde polisin çalışmasıyla, piyasa değeri 50 bin TL olduğu belirlenen iki ayrı kablo hırsızlık olayıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Çarşamba Devlet Hastanesi yeni binası inşaatının bodrum katındaki depodan 360 kilo bakır kablo çalınmıştı. İnşaat yetkilileri olayla ilgili polise başvurması sonucunda İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri hırsızlıkla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Polis çalıntı kabloların Tekkeköy ilçesinde bir iş yerine satıldığını tespit etti ve olayla ilgili S.G. (23), Ö.K.(23), C.K.(23), Y.B. (25) ve E.B.'yi (36) yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturmayı genişleten polis 10 ay önce de aynı inşaattan 400 kilo kablo çalınması olayıyla ilgili gözaltına alınan Ö.K., Y.B. ve E.B.'nin de bu hırsızlık zanlısı olduğunu tespit etti. Her iki olayla ilgili 5 zanlı Emniyette ki sorgularının ardından Çarşamba Adliyesine sevk edildiler.

Zanlıların çaldığı bakır kabloların piyasa değerinin 50 bin TL olduğu öğrenildi. - SAMSUN