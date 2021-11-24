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Kablo çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kablo çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kablo çaldığı belirlenen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kablo çaldığı belirlenen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre 7 bin TL değerinde 100 metre kablonun çalınması olayı ile Hırsızlık Büro Amirliğince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisinin S.K. olduğu tespit edildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda S.K. yakalanırken yapılan aramalarda ise çalınan kablolar ele geçirildi.

S.K., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

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