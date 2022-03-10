Kablo çalarken bekçilere yakalandı, kendisini görüntüleyen gazeteciye de, "Sen nereden çıktın?" dedi

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Çorlu'da yaya devriyesi esnasında hırsızlık olayına rastlayan bekçiler, bakır telefon kablolarını sökmeye çalışan şahsı kıskıvrak yakaladı. Neye uğradığını şaşıran hırsız, kendisini görüntüleyen gazeteciye de, "Siz nereden çıktınız?" diyerek tepki gösterdi.

Gece saatlerinde Kemalettin Mahallesi eski Halk Eğitim civarında çek çek arabalı bir şahıs, bakır telefon kablolarını keserek çalmaya çalıştı. Bu sırada yaya devriyesine çıkan bekçiler, çekçekçi hırsızı enseledi. Neye uğradığını şaşıran hırsız, firar etmesine fırsat tanımayan bekçilere yakayı ele verdi.

Pişkin hırsız, kendisini görüntüleyen gazeteciye de, "Siz nereden çıktınız diyerek?" tepki gösterdi.

Çek çek arabası ve çaldığı malzemelerle gözaltına alınan şahıs, polis karakoluna götürüldü. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa