Kablo çalarken bekçilere yakalandı, kendisini görüntüleyen gazeteciye de, "Sen nereden çıktın?" dedi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kablo çalarken bekçilere yakalandı, kendisini görüntüleyen gazeteciye de, "Sen nereden çıktın?" dedi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kablo çalarken bekçilere yakalandı, kendisini görüntüleyen gazeteciye de,

Tekirdağ Çorlu'da yaya devriyesi esnasında hırsızlık olayına rastlayan bekçiler, bakır telefon kablolarını sökmeye çalışan şahsı kıskıvrak yakaladı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Çorlu'da yaya devriyesi esnasında hırsızlık olayına rastlayan bekçiler, bakır telefon kablolarını sökmeye çalışan şahsı kıskıvrak yakaladı. Neye uğradığını şaşıran hırsız, kendisini görüntüleyen gazeteciye de, "Siz nereden çıktınız?" diyerek tepki gösterdi.

Gece saatlerinde Kemalettin Mahallesi eski Halk Eğitim civarında çek çek arabalı bir şahıs, bakır telefon kablolarını keserek çalmaya çalıştı. Bu sırada yaya devriyesine çıkan bekçiler, çekçekçi hırsızı enseledi. Neye uğradığını şaşıran hırsız, firar etmesine fırsat tanımayan bekçilere yakayı ele verdi.

Pişkin hırsız, kendisini görüntüleyen gazeteciye de, "Siz nereden çıktınız diyerek?" tepki gösterdi.

Çek çek arabası ve çaldığı malzemelerle gözaltına alınan şahıs, polis karakoluna götürüldü. - TEKİRDAĞ

Kablo çalarken bekçilere yakalandı, kendisini görüntüleyen gazeteciye de, Sen nereden çıktın? dedi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title