Kablo çalan hırsızlar internet kesintisine neden oldu

KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, fiber optik kablolarını çalan ve ilçede internet kesintisine neden olan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fiber optik kablolarının çalınmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgede kısmi internet kesintisine de neden olan şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 2 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. ve M.E.H, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA / Eşber Ayaydın - Son Dakika Haberleri

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