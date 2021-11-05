Kabızlık düşmanı kuru incir 40 lira

BURSA (İHA) - BURSA (İHA) – Kabızlık ve sindirim rahatsızlıklarının en iyi ilaçlarından biri olan kuru incir büyük rağbet görüyor.

Lif bakımından çok zengin olan kuru incirin kabızlık ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına faydalı olduğu asırlardır biliniyor. Uzmanlara göre, yemeklerden önce 3 kuru incir yemek, sancısız ishal yapıyor. İncir, birçok faydasının yanı sıra, tansiyon hastalıklarına da iyi geliyor. Kuru incir, potasyum kaynağıdır. Potasyum ise, tansiyon ve kan basıncını dengeleyen bir maddedir. Diyabet hastalarına da iyi gelen incir, cildi de besliyor. Yaşlanmaya rağmen genç ve dinç gözükmek isteyen kişiler kuru incir tüketmeli. Kuru incir bol doğal şeker ihtiva ediyor. Enerji deposu olan kuru incir, çok fazla tüketilirse kilo alımına sebebiyet verebilir. 100 gram incirde 249 kalori bulunuyor. Bir adet kuru incirde 50 kalori mevcut.

Ege'nin ünlü incirleri kuru olarak dünya pazarlarına ihraç ediliyor. Dünyanın 40 ülkesine ihraç edilen kuru incir, Türkiye'ye önemli döviz girdisi sağlıyor. Bu sene kuraklık sebebiyle rekolte düşük kaldı. Bursa'da Reyhan Pazarı'nda incir satan yılların esnafı Sedat Tunç, bu sene kuraklıktan dolayı verimin az olduğunu, bunun da fiyatları yükselttiğini söyledi. Tunç, ancak incirde kalitenin çok iyi olduğunu ifade ederek, "Kuru incirin merkezi Ege bölgesidir. Biz genellikle Aydın Germencik ile İzmir Bergama'dan gelen kuru incirleri satıyoruz. Bu incir dalında kuruyan incir. Kalitesi ve lezzeti çok iyi. İncirin sağlığa faydası çok" diye konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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