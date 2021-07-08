"Kabızlığın nedeni hayat tarzı ve beslenme alışkanlıklarıyla ilişkilidir"
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"Kabızlığın nedeni hayat tarzı ve beslenme alışkanlıklarıyla ilişkilidir"

'Kabızlığın nedeni hayat tarzı ve beslenme alışkanlıklarıyla ilişkilidir'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Kübra Karakuş, yaygın sindirim problemi olan kabızlığın genellikle hayat tarzı ve beslenme alışkanlıklarıyla ilişkili olduğunu belirtti.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Kübra Karakuş, yaygın sindirim problemi olan kabızlığın genellikle hayat tarzı ve beslenme alışkanlıklarıyla ilişkili olduğunu belirtti. 

Medicana International Ankara Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Kübra Karakuş, yaygın sindirim problemi olan kabızlığın genellikle hayat tarzı ve beslenme alışkanlıklarıyla ilişkili olduğunu belirtti.

Karakuş gün boyu yeterli su tüketilmediğinin, tüketilen besinlerdeki lif oranının yetersiz olduğunun ve hareketsiz bir hayatın vücutta kabızlığa neden olabilecek sebepler arasında yer aldığını kaydetti. Karakuş, bazı minarel ve vitaminlerin eksiklikleri, kullanılan ilaç ve takviyelerin yan etkisi bazen de çok güçlü ağrı kesicilerin kabızlığa neden olabileceğinin altını çizdi.

Karakuş, bunlar dışında tiroid hormonunun çalışmasındaki bozuklukların, bazı nörolojik rahatsızlıkların, gebelik dönemi, sindirim sistemindeki bazı kronik rahatsızlıklar veya sindirim sistemindeki kanserlerin yine kabızlığa neden olabilecek faktörler arasında olduğunu belirtti.

'POSALI GIDALAR SAĞLIĞINIZ İÇİN FAYDALI'

Karakuş, "Lif ya da diğer adıyla posa, bitkisel gıdalarda bulunan sindirilemeyen karbonhidratlardır. Diğer basit karbonhidratların (sofra şekeri ve nişasta gibi) aksine, lifler sindirim sistemimiz tarafından sindirilemez ve emilemez ama kalın bağırsaklarımızdaki faydalı bakteriler tarafından kullanılır ve bizler için faydalı öğelere dönüştürülür. Liflerin beslenmede yeterli düzeyde olması sağlıklı yaşam sürdürülebilmesi son derece önemlidir" dedi.

Karakuş, posalı gıdaların su tutarak doygunluk hissi oluşturduğunu, bağırsak hareketlerini düzenlediğini, ishal ve kabızlığı önlediğini hatta kalın bağırsaktaki faydalı bakterileri besleyerek bağırsak florasının düzenlenmesinde faydalı olduğunu vurguladı.

Karakuş, bu dikkatlere rağmen kabızlık sorununuzda iyileşme görülmüyorsa gastroenteroloji doktoruna danışılması gerektiğini belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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