Kabir ziyaretleri için şehit ailelerine ücretsiz servis Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehit aileleri ve yakınlarına Ramazan Bayramı'nın ilk günü mezarlıklara ziyaret için ücretsiz servis hizmeti sağlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehit aileleri ve yakınlarına Ramazan Bayramı'nın ilk günü mezarlıklara ziyaret için ücretsiz servis hizmeti sağlayacak.

İçişleri Bakanlığının Ramazan Bayramı genelgesine göre şehit aileleri ve yakınları bayramın birinci günü kabir ziyaretlerine gidebilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de şehit ailelerin mezarlık ziyaretlerini zahmetsizce yapabilmelerini sağlamak için ücretsiz servis hizmeti sunacak. Ramazan Bayramı'nda halk sağlığını korumak adına sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken bayramlaşmalar, mezarlık ziyaretleri de yapılamayacak. Mezarlık ziyaretleri İçişleri Bakanlığının Ramazan Bayramı genelgesinin y maddesi gereğince şehit yakınları ve ailelerine ise bayramın ilk günü kısıtlamaya tabi tutulmayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, bu kapsamda şehit ailelerinin rahatça mezarlık ziyaretlerini yapmaları için ücretsiz servis hizmeti sunacak. Bu kapsamda Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 24 Mayıs Pazar günü SEKA Cami önünden saat 10.00 -15.00 arasında saat başı olacak şekilde ücretsiz otobüsler hareket edecek. 3 otobüs Bağçeşme Mezarlığı, Asri Mezarlığı ve Kent Mezarlığına şehit ailelerinin ziyaretleri için görev yapacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA