Kabini dumanla dolan British Airways uçağı acil iniş yapmak zorunda kaldı

06.08.2019 15:09

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havaalanı'ndan İspanya'nın Valencia şehrine gitmek üzere havalanan British Airways uçağı, kabininin dumanla dolması sonucu acil iniş yapmak zorunda kaldı. Yolcular kabine dolan duman ve uçakta yaşanan paniği kamera ile kaydetti.

Yetkililer uçuşun bitişine 10 dakika kala yaşanan sorunun kaynağına dair açıklama yapmadı. Uçak iniş yaptıktan sonra yolcular acil çıkış kapılarından tahliye edildi. Euronews.com'da Görüntüle