Kabineye atanan üç yeni isim TBMM'de yemin etti

Dün gece yayımlanan kararla bakan olan; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.