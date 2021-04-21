Kabineye atanan üç yeni isim TBMM'de yemin etti
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Kabineye atanan üç yeni isim TBMM'de yemin etti

Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

Dün gece yayımlanan kararla bakan olan; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Genel Kurulda, grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinden sonra Cumhurbaşkanlığının bakanlıklara dair atamaları içeren tezkeresi okundu. Tezkerede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş'un atandığı belirtildi.

VEKİLLİĞİ SONA ERDİ

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, tezkerenin okunmasının ardından bakan olarak atanan İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un, milletvekilliğinin sona erdiğini bildirdi.

YEMİN ETTİLER

Tezkerenin okunmasının ardından Yanık, Bilgin ve Muş, milletvekillerinin alkışları eşliğinde ayrı ayrı kürsüye gelerek ant içti.

Kabineye atanan üç yeni isim TBMM'de yemin etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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