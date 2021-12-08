Kabinenin ana gündem maddesi ekonomi - Haberler
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Kabinenin ana gündem maddesi ekonomi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Asgari ücrette İşçi ve işveren kesimi arasındaki görüşmeler sürüyor. Son durumun toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı memurlara zam ve enflasyon farkına ek olarak sosyal refah payı verileceğini açıkladı. Bu konu da toplantıda ele alınacak konular arasında.

Beştepe'deki toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin salgınla mücadelesine ilişkin son verileri kabine ile paylaşacak.

Dış politika, savunma, güvenlik ve terörle mücadele başlıkları da ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapacak.

Kabinenin ana gündem maddesi ekonomi

Kabinenin ana gündem maddesi ekonomi

Kabinenin ana gündem maddesi ekonomi

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