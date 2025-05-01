Kabine Üyeleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kutladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Kabine üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk milletinin ekmeği kutsal, çalışmayı ibadet saydığını belirtti.

"Tarih boyunca, alın teriyle yoğrulan vatan toprağımız bugünlerine sabrın, emeğin ve fedakarlığın bir eseri olarak gelmiştir." ifadesini kullanan Yerlikaya, ülkenin gücüne güç katan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ettiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında 79 ilde yapılan 127 açık hava toplantısı başvurusunun tamamına mülki idare amirliklerince izin verildiğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, paylaşımında, emeğin hakkını gözetmenin kutsal olduğunu belirterek, "İşçimizin, çiftçimizin, memurumuzun, esnafımızın emeği bu ülkenin bereketidir. Alın teriyle hayata değer katan tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da paylaşımında, ülkenin kalkınmasına emeğiyle katkı sunan tüm vatandaşların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı, başta kültür, sanat ve turizm alanında emek verenler olmak üzere tüm çalışanlara sağlık, huzur ve esenlik diledi.

"Kardeşlik iklimimizin artmasına vesile olmasını diliyorum"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, emeğin en yüce değer, alın terinin de kutsal olduğunu vurgulayarak, "Helal rızık peşinde koşarak ülkemizin büyümesine, kalkınmasına, gelişmesine önemli katkıda bulunan, emek veren, ter döken tüm işçi kardeşlerimizin ve çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. 1 Mayıs'ın bayram ve şölen havası içinde geçmesini kardeşlik iklimimizin, birliğimizin, beraberliğimizin, huzurumuzun artmasına vesile olmasını diliyorum. Emeğin ve emekçinin dayanışma günü kutlu olsun." mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Büyük sağlık ailemizin kıymetli mensupları başta olmak üzere özveriyle çalışan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Sizlere minnettarız." paylaşımını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medyadaki paylaşımda, "Birlik ve beraberliğimizin alın teriyle değer kazandığı bu anlamlı günde, başta ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan öğretmenlerimiz, eğitim yöneticilerimiz ve tüm eğitim çalışanlarımız olmak üzere, emeğiyle Türkiye'nin gelişmesine katkı sağlayan tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.