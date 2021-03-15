Kabine toplantısında alınan tüm kararlar nelerdir? 15 Mart kabine toplantısı kararları açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları neler?

Kabine toplantısının bitmesinin ardından vatandaşlar yeni kararlar nelerdir, yeni kısıtlamalar olacak mı merak etti. Peki kabine toplantısı bitti mi? Kabine toplantısı kararları nelerdir? Kabine toplantısında hangi kararlar alındı? Kabine toplantısı tüm açıklamaları haberimizde.

Kabine toplantısı ile alakalı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kabine toplantısı kararları neler merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Şuanda toplantı devam ediyor! Peki yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kabine toplantısı kararları nelerdir? Tüm cevaplar haberimizde.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Kabine toplantısı bugün 15 Mart Pazartesi günü başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı saat 16:30'da Beştepe'de başladı. Son olarak 4 farklı risk grubuna bölünen ve kısıtlamaların buna göre düzenlendiği korona risk haritasının değişip değişmeyeceği vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası ulusa seslenerek yeni renk kodlarını duyuracak. Kabine toplantısı kararları henüz açıklanmadı. Açıklandığında konumuza ekleyeceğiz.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Kabine toplantısı bugün 15 Mart 2021 tarihinde başladı. Henüz toplantı bitmedi devam ediyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Toplantıda genel olarak koronavirüs risk haritası, artan vakalar ve kısıtlamaları ele alınacak.

15 MART KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK KONULAR NELERDİR? TOPLANTI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Toplantı kararları henüz açıklanmadı. Toplantıda ele alınacak bazı konular aşağıdaki gibidir.

RİSK HARİTASI GÜNCELLENECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. İllerdeki vaka artışı takip edilecek, koronavirüs risk haritası güncellenecek.

GÖZLER 3 BÜYÜKŞEHİRE ÇEVRİLDİ

Buna göre olası yeni tedbirler gözden geçirilecek. Sokak kısıtlamaları, restoran ve kafelerin durumuyla, yüz yüze eğitimle ilgili kararlar illerin durumuna göre güncellenecek. Riskin arttığı illerde kısıtlamalar da artacak. Güncellenecek haritada gözler özellikle 3 ilde, nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak.

AŞILAMA DA ELE ALINACAK

Toplantıda mutasyonlu virüsün seyri izlenecek. Öte yanda aşı çalışmaları, sevkiyatlar, aşı uygulaması ve yerli aşı süreci de görüşülecek.

HARİTADA RENKLER NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki illerin "düşük", 11-35 arasının "orta", 36-100 arasının "yüksek", 100'ün üstündeki illerin ise "çok yüksek" riskli' sayılacağını açıklamıştı. Buna göre; mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor. Renk kodlarının belirlenmesinde tek kriter vaka sayısı değil, virüse ilişkin birçok veri değerlendiriliyor.

VAKA SAYILARI 15 BİNİ AŞTI

Açıklanan ilk haritayla 81 il düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 renk grubuna ayrılmıştı. 14 il düşük, 28 il orta, 22 il yüksek,17 il de çok yüksek risk grubundaydı. Ama aradan geçen sürede vaka sayıları arttı. Haritanın açıklandığı 1 Mart'ta 9 bin 891 olan günlük vaka sayısı, 15 bin sınırını da aştı.