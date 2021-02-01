Kabine toplantısında alınan tüm kararlar nelerdir? 1 Şubat kabine toplantısı kararları açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları neler?

Kabine toplantısının bitmesinin ardından vatandaşlar yeni kararlar nelerdir, yeni kısıtlamalar olacak mı merak etti. Peki kabine toplantısı kararları nelerdir? Kabine toplantısında hangi kararlar alındı? Kabine toplantısı tüm açıklamaları haberimizde.

Kabine toplantısı ile alakalı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kabine toplantısı kararları neler merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Şuanda toplantı devam ediyor! Peki yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kabine toplantısı kararları nelerdir? Tüm cevaplar haberimizde.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Kabine toplantısı bugün 1 Şubat 2021 tarihinde yapılmıştı. Toplantı sonrası birçok konuya değinildi.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hukuki ve ekonomi reform paketleri üzerinde çalışmaların başladığını duyurdu! Bu paketle beraber her kesimin ihtiyacının gözetildiğini de açıklamasına ekledi. Bu kapsamlı çalışmanın tüm vatandaşların faydasına olduğu müjdesini verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sürecinde halka yaptıkları desteklerin tümünü açıklamasında özetledi. Sağlık sektörüne destekleri, emekli maaşları, 80 yaş üstü vatandaşların takip edilmesi, ekonomiyi canlandırmak ve istihdamı canlandırmak üzerine yaptıkları çalışmalar listeleyen Erdoğan, vatandaşların aç ve açıkta bırakıldığı yönündeki spekülasyonlara cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası alınan kararları açıklarken yüz yüze eğitim konusuna da değindi. Erdoğan, 1 Mart 2021'den itibaren okullarda eğitimin kademeli olarak başlayacağını duyurdu. Bunun için vaka sayıları ve aşı durumu değerlendirilecek. Erdoğan, 8. ve 12. sınıflar ile de merak edilen sorulara cevap verdi. Özel okullar, 8., 12. ve ilkokul öğrencilerini de kapsayan tüm eğitim kurumları için 1 Mart'ta eğitimin başlaması ile ilgili çalışmalar hızlıca başlayacak.

1 ŞUBAT KABİNE TOPLANTISI SONRASI YAPILAN AÇIKLAMALAR

TÜRKSAT 5A UYDUSU HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Türksat 5A uydumuzu 8 Ocak'ta Amerika'dan yörüngesine yolcu ettik. İnşallah 5B'yi de önümüzdeki yaz uzaya fırlatacağız. Ülkemizde bir mikro uydu fırlatma tesisi kurma çalışmalarına başladık. Çok uzak olmayan bir tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını kendi tesislerimizden uzaya göndereceğiz.

Uzay ve uydu teknolojileri konusunda ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız. Gençlerimizin 2053 vizyonunun altyapısına yapacağımız en büyük desteklerden biri olduğuna inanıyoruz. Diyarbakır Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarını hizmete açtık.

Yılın ilk kabine toplantımızdan önce de Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuzun resmi açılışı vesilesiyle gençlerimizle bir araya geldik. AB büyükelçileriyle 12 Ocak'ta yaptığımız toplantıda ilişkilerimizi geliştirmeyi kararlaştırdık. Sanat, spor kültür dünyamızın önde gelen temsilcileri ile bir araya geldik.

Geçtiğimiz yılı 169,5 milyar dolar gibi tarihimizin en yüksek ihracatla kapatan iş insanlarımızın yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Milli Saraylar Resim Sergisi'nin açılışını 15 Ocak'ta yaptık. Kültür ve Turizm Bakanlığımız özel ödüllerini müzecilik alanında çalışmaları ile ülkemize değer kazandıran kuruluş ve sanatçılarımıza takdim ettik.

MALATYA VE ELAZIĞ'DA İNŞA EDİLEN KONUTLAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Elazığ ve Malatya depreminin yıldönümünde Elazığ'a gittik. Depremin 6. ayından itibaren toplamda 8 bin konutun anahtarlarını sahiplerine verdik. Geri kalanları yaz aylarına kadar tamamlamış olacağız. Aynı şekilde Malatya'da 6 bin konutun tamamını yaza kadar bitirip hak sahiplerine sunacağız.

Okulu, camisi, çarşısı, parkı, yeşil alanları ve diğer tüm ihtiyaçlarıyla adeta yepyeni şehirler inşa ediyoruz. Elazığ'da köy konutları yöre halkının ihtiyaçlarını karşılayacak planlama ve projesiyle örnek bir çalışma oldu.

Elazığ ziyaretimizde Avrupa'nın en büyük çocuk ve gençlik merkezinin resmi açılışını da yaptık. Yazılım, kodlama, tarım, binicilik, okçuluk sporlarına kadar gençlerimize hizmet verilecek. Devlet korumasında yetişmiş gençlerimiz, engellilerimiz, şehit ve gazi yakınlarımız için bir programı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdik.

SOSYAL DESTEK PROGRAMLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Genel kadroların önemli bir bölümünü bu amaçla yapılacak atamalara tahsis ediyoruz. Sosyal destek programlarımızı kimsesizlerin kimsesi olan devletimizin milletin her kesimine vefasının bir gereği olarak görüyoruz. İnşallah ihtiyaç sahibi herkesin istihdam, ayni ve nakdi desteğe kadar her konuda yanlarında olmayı sürdüreceğiz.

Haftanın her günü devlet ve millet meseleleriyle ilgili yaptığımız kabul, telefon görüşmelerini mutat mesaimiz olduğu için ayrıca saymıyoruz. Ülkemize sürekli yeni eserler kazandırarak hizmet etmek, milletimizin refah, huzur ve güvenliğini güçlendirmek, Türkiye'nin bölgesel ve küresel çıkarlarını korumak için gece gündüz çalışıyoruz.

Ülkemizin son 18 yılının en büyük özelliği demokraside ve ekonomide kesintisiz bir reform gündemine sahip olmasıdır. Yıllarca siyasi istikrarsızlıklar, ekonomik krizler, darbeler, vesayet kıskacı bu ülkenin ve milletin enerjisini heba edenlerin yol açtığı kayıpları telafi etmek için çok çalıştık. Bu mücadeleyi ülkeyi bu hale getiren vesayet, darbe, kriz tüccarlarının sinsi tuzaklarına rağmen başarıya ulaştırdık.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Hukuki ve ekonomik reform paketlerinin hazırlıklarını bir süre önce başlatmıştık. Adalet Bakanlığımız hukuki reform, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ekonomik reformlarla ilgili teknik çalışmalarını hamdolsun belirli bir seviyeye getirdi.

İlgili tüm bakanlıklarımız, kurumlar, sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapıldı. Ortaya konulan tespit ve teklifler çerçevesinde her kesimin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak taslaklar ortaya çıktı. Şimdi bu taslakları hem kendi içimizdeki kurullarımız ve Cumhur İttifakı ortağımızla değerlendirerek inşallah bir noktaya getireceğiz.

Kapsamlı bir çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağız. Yasamanın alanı ile ilgili konularla ilgili Meclis, idari alanda Cumhurbaşkanlığımızda gereken müşahhas adımları atmaya başlayacağız. Ne kadar değiştirirsek değiştirelim Anayasa'nın ruhuna dercedilen darbe ve vesayet izini silmek mümkün olmuyor. Daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Meclis'te sandalye sayılarına bakmadan tüm partilerden eşit temsilcileri ile başlatılan çalışmalar CHP'nin süreci tıkaması ile maalesef neticeye ulaşamamıştır.

EMEKLİ MAAŞLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

En düşük emekli maaşı ödemesini bin liradan 1500 TL'ye yükselttik. Sosyal destek kapsamındaki tüm ailelere ilave nakdi yardım yaptık. Büyüklerimize sahip çıkarak yalnız yaşayan 80 üstü vatandaşlarımızı yakın takibe aldık.

KÖY OKULLARINDA EĞİTİM 15 ŞUBAT'TA

Bilim insanlarımızın görüşlerinin yanında her kesimden gelen seslere kulak veriyoruz. Kabinemizin bugünkü toplantısında bu değerlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde tekrar yaptık. Uzaktan eğitimin temeli olan internete erişimdeki sınırlılığı dikkate alarak köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını tamamladık. Ancak vaka artışı yaşanması halinde yeniden ara verilebilecek.

8 VE 12. SINIFLARDA 1 MART'TA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR

Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak.

Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar sürdürülecek. Esnaflarımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak takvimi başlatmayı planlıyoruz.

Belediyelerden, organize bölgelerin yönetimlerinden il hıfzıssıhha kararlarının uygulanması hususunda hassasiyet göstermelerini beklediğimizi belirtmek istiyorum.

Bu duygularla sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla."