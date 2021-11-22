Kabine toplantısında alınan kararlar açıklandı mı, nelerdir? 22 Kasım Pazartesi Kabine Toplantısı tüm kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları!

Kabine toplantısı ile alakalı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kabine toplantısı kararları neler merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantı bugün 22 Kasım'da yapılacak. Alınan kararlar ise açıklandı. Kabinenin gündeminde yüz yüze eğitimde verilen aranın ardından okullardaki hazırlıklar, Merkez Bankası'nın faiz indirimin ardından döviz kurlarındaki hareket, asgari ücrette hem işveren kesiminin hem de işçinin talepleri, mahkumların koronavirüs izni gibi konular yer alıyor. Peki yeni kısıtlamalar gelecek mi? Aşılama programı nasıl olacak? Kısıtlamalar ve yasaklar kalkacak mı? Artan gıda fiyatları ile ilgili karar alındı mı? Dolar ile ilgili gelişme var mı? Asgari ücret ne kadar olacak? EYT son durum ne? 3600 ek gösterge son durum nedir? Kabine toplantısı kararları nelerdir? Kabine toplantısında alınan kararlar açıklandı mı, nelerdir? 22 Kasım Kabine Toplantısı tüm kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları! Tüm cevaplar haberimizde.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Kabine toplantısı bugün 22 Kasım Pazartesi günü saat 15:00'da başlayacak. Toplantı bitiminde kararlar açıklanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.00'te toplanıyor. Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar masada olacak. Kritik toplantıya ilişkin detayları CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan aktardı.

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI MI? BİTTİ Mİ? NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kabine toplantısı bugün 22 Kasım 2021 tarihinde saat 1500'de başlayacak. Toplantıda ele alınacak konular açıklandı.

22 KASIM KABİNE TOPLANTISI ANA GÜNDEM MADDELERİ NELERDİR?

Kabine Toplantısı gündem maddeleri şu şekilde:

Kabine bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Yüz yüze eğitimde verilen aranın ardından okullardaki hazırlıklar, Merkez Bankası'nın faiz indirimin ardından döviz kurlarındaki hareket, asgari ücrette hem işveren kesiminin hem de işçinin talepleri, mahkumların koronavirüs izni gibi konuların değerlendirileceği toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan basın açıklaması yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.00'te toplanıyor. Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar masada olacak. Kritik toplantıya ilişkin detayları CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan aktardı.

22 KASIM KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI? NELERDİR?

Henüz güncel kararlar açıklanmadı. Toplantı sonrası açıklama yapılacak.

İşte Arda Erdoğan'ın açıklamaları:

"Ekonomiden, salgına kritik gündem başlıkları var. Salgın ile başlayalım. İllerden gelen verileri Sağlık Bakanı Koca kabinenin gündemine sunacak. Ayrınca yüz yüze eğitimde verilen aranın ardından okullardaki hazırlıkların kabinenin gündemine gelmesi bekleniyor. Okulların açılmasının salgının seyrine etkisi kabine toplantında ele alınacak.

MERKEZ BANKASININ FAİZ İNDİRİMİ

Ekonomide oldukça önemli bir başlık. Merkez Bankası 100 baz puan faiz indirimi gelmişti, bu faiz indirimin ardından döviz kurlarında yukarı yönlü bir hareket oldu. Kurların piyasalara olan etkisinin minimum seviyeye düşürülebilmesi için atılacak adımlar kabine toplantısında ele alınacak. Fahiş fiyatlara ilişkin bilgilendirmeler de toplantının gündeminde olacak.

ASGARİ ÜCRET

Asgari ücrette hem işveren kesiminin hem de işçi kesiminin talepleri var. Bu beklentiler ışığında atılabilecek adımlar ele alınacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele bir başka başlık. Bilgilendirmeler hem İçişleri hem de Mili Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak.

MAHKUMLARIN KORONA İZNİ

Mahkumların korona izni bitecek mi diye soruluyordu. 30 Kasım'da sona erecek iznin 6 ay daha uzatılmasına ilişkin bir formül masada var. Meclis'teki 5. yargı paketine önergeyle bir maddenin eklenmesi söz konusu. Bu konuda hakkındaki değerlendirmeler kabine toplantısında yapılacak.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın açıklaması yapacak."

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