Kabine toplantısında alınan kararlar açıklandı mı, nelerdir? 8 Kasım Pazartesi Kabine Toplantısı tüm kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları!

Kabine toplantısı ile alakalı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kabine toplantısı kararları neler merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantı bugün 8 Kasım'da yapıldı. Alınan kararlar ise açıklandı. Kabinenin gündeminde olası sınır ötesi operasyon, yerli aşı çalışmaları, artan gıda fiyatları, asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge konuları var. Peki yeni kısıtlamalar gelecek mi? Aşılama programı nasıl olacak? Kısıtlamalar ve yasaklar kalkacak mı? Artan gıda fiyatları ile ilgili karar alındı mı? Asgari ücret ne kadar olacak? EYT son durum ne? 3600 ek gösterge son durum nedir? Kabine toplantısı kararları nelerdir? Kabine toplantısında alınan kararlar açıklandı mı, nelerdir? 8 Kasım Kabine Toplantısı tüm kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları! Tüm cevaplar haberimizde.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Kabine toplantısı bugün 8 Kasım Pazartesi günü saat 15:50'de başladı. Toplantı bitiminde kararlar açıklanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabinenin gündeminde olası sınır ötesi operasyon, yerli aşı çalışmaları, artan gıda fiyatları, asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge konuları var.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Kabine toplantısı bugün 8 Kasım 2021 tarihinde saat 15:50'de başladı. Toplantıda ele alınacak konular açıklandı.

8 KASIM KABİNE TOPLANTISI ANA GÜNDEM MADDELERİ NELERDİR?

Kabine Toplantısı gündem maddeleri şu şekilde:

G-20 LİDERLER ZİRVESİ GÖRÜŞMELERİ

Yoğun gündemle toplanan Kabine'nin ilk gündem maddesi dış ilişkiler olacak. Buna göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi ve burada konuşulan F-16 ve F-35 konuları ele alınacak.

SINIR ÖTESİ OPERASYON

Diğer bir konu başlığı ise olası sınır ötesi operasyon olacak. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın terörle mücadeleye ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET, EYT VE 3600 EK GÖSTERGE

Kabine'nin en önemli konularından biri de ekonomi. Buna göre; artan gıda fiyatları, asgari ücret, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve 3600 ek gösterge toplantıda konuşulacak.

YERLİ AŞI

Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar, yerli aşı TURKOVAC ile ilgili çalışmalar gündemdeki konulardan olacak. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları millete sesleniş konuşmasında vatandaşlara duyuracak.

8 KASIM KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI? NELERDİR?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.50'de başladı. Toplantının ana gündem maddesi ise, olası sınır ötesi operasyon, yerli aşı çalışmaları, artan gıda fiyatları, asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı kararları henüz açıklanmadı. Açıklandığında konumuza ekleyeceğiz.

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