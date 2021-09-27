Kabine toplantısında alınan kararlar açıklandı mı, nelerdir? 27 Eylül Kabine Toplantısı tüm kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları!
Kabine toplantısının bitmesinin ardından vatandaşlar yeni kararlar nelerdir, yeni kısıtlamalar olacak mı, kısıtlamalar kalkacak mı, PCR testi zorunlu mu olacak merak etti. Peki 27 Eylül Kabine toplantısı bitti mi, başladı mı? Kabine toplantısı kararları nelerdir? Yeni kısıtlamalar olacak mı? Kabine toplantısında hangi kararlar alındı? Yasaklar kalkacak mı? Maske yasağı kalkıyor mu? Aşı zorunlu mu? Aşılama programı nasıl olacak? Kabine toplantısı tüm açıklamaları haberimizde.
Kabine toplantısı ile alakalı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kabine toplantısı kararları neler merak ediliyor. TBMM'nin 1 Ekim'deki açılışından önce son Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Önemli konuların ele alınacağı toplantıda 4 önemli başlık öne çıkacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantı bugün 27 Eylül'de başladı. Alınan kararlar ise birazdan açıklanacak. Peki yeni kısıtlamalar gelecek mi? Aşılama programı nasıl olacak? Kısıtlamalar ve yasaklar kalkacak mı? Kabine toplantısı kararları nelerdir? Kabine toplantısında alınan kararlar açıklandı mı, nelerdir? 27 Eylül Kabine Toplantısı tüm kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları! Tüm cevaplar haberimizde.
Kabine toplantısı bugün 27 Eylül Pazartesi günü başladı. Kararları toplantı sonrasında açıklanacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Kabine toplantısı bugün 27 Eylül 2021 tarihinde yapılacak. Henüz toplantı bitmedi. Toplantının ana gündem maddeleri şu şekilde:
ABD ZİYARETİNDEKİ TEMASLAR DEĞERLENDİRİLECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalabalık bir heyetle BM zirvesine katılmak ve Türkevi'nin açılışını yapmak üzere ABD'ye gidişi ve buradaki temasları, Kabine'de görüşülecek. Erdoğan'ın bu temaslar kapsamında da Kabine üyelerine orada yaptığı görüşmeler neticesindeki yol haritasıyla ilgili bilgileri paylaşmasını, istişarelerinin sonuçlarını paylaşması bekleniyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
YENİ TEDBİRLER GÜNDEME GELECEK
Önemli gündem maddelerinden birisi de koronavirüsle mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapacağı toplantıda, vaka ve vefat sayılarındaki artış, aşılama oranları ve yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı değerlendirilecek. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
YASAMA YILININ YOL HARİTASI ÇIKARILACAK
1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı ve TBMM'nin açılacak olması da Kabine'nin gündeminde. Meclis'in açılmasından sonra gelecek yasalar, hangi yasaların öncelikli olacağı, Meclis'in çalışma takviminde nasıl bir yol haritası izleneceğine karar verilecek.
FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE DE KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE
Son zamanların en çok konuşulan konularından birisi ise fahiş fiyatlarla mücadele oldu. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da üzerinde durduğu bu konu titizlikle değerlendirilecek. Ticaret Bakanlığı'nın atadığı müfettişlerin çalışmaları ve diğer tüm detaylar ele alınacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı henüz bitmedi. Toplantı az önce başlamıştı. Toplantı sonrası kararların açıklanması bekleniyor.
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021