Kabine toplantısı ile alakalı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kabine toplantısı kararları neler merak ediliyor. TBMM'nin 1 Ekim'deki açılışından önce son Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Önemli konuların ele alınacağı toplantıda 4 önemli başlık öne çıkacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantı bugün 27 Eylül'de başladı. Alınan kararlar ise birazdan açıklanacak. Peki yeni kısıtlamalar gelecek mi? Aşılama programı nasıl olacak? Kısıtlamalar ve yasaklar kalkacak mı? Kabine toplantısı kararları nelerdir? Kabine toplantısında alınan kararlar açıklandı mı, nelerdir? 27 Eylül Kabine Toplantısı tüm kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları! Tüm cevaplar haberimizde.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Kabine toplantısı bugün 27 Eylül Pazartesi günü başladı. Kararları toplantı sonrasında açıklanacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Kabine toplantısı bugün 27 Eylül 2021 tarihinde yapılacak. Henüz toplantı bitmedi. Toplantının ana gündem maddeleri şu şekilde:

27 EYLÜL KABİNE TOPLANTISI ANA GÜNDEM MADDELERİ NELERDİR?

ABD ZİYARETİNDEKİ TEMASLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalabalık bir heyetle BM zirvesine katılmak ve Türkevi'nin açılışını yapmak üzere ABD'ye gidişi ve buradaki temasları, Kabine'de görüşülecek. Erdoğan'ın bu temaslar kapsamında da Kabine üyelerine orada yaptığı görüşmeler neticesindeki yol haritasıyla ilgili bilgileri paylaşmasını, istişarelerinin sonuçlarını paylaşması bekleniyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

YENİ TEDBİRLER GÜNDEME GELECEK

Önemli gündem maddelerinden birisi de koronavirüsle mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapacağı toplantıda, vaka ve vefat sayılarındaki artış, aşılama oranları ve yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı değerlendirilecek. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

YASAMA YILININ YOL HARİTASI ÇIKARILACAK

1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı ve TBMM'nin açılacak olması da Kabine'nin gündeminde. Meclis'in açılmasından sonra gelecek yasalar, hangi yasaların öncelikli olacağı, Meclis'in çalışma takviminde nasıl bir yol haritası izleneceğine karar verilecek.

FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE DE KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE

Son zamanların en çok konuşulan konularından birisi ise fahiş fiyatlarla mücadele oldu. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da üzerinde durduğu bu konu titizlikle değerlendirilecek. Ticaret Bakanlığı'nın atadığı müfettişlerin çalışmaları ve diğer tüm detaylar ele alınacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

27 EYLÜL KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI? NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı henüz bitmedi. Toplantı az önce başlamıştı. Toplantı sonrası kararların açıklanması bekleniyor.

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