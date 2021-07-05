Kabine toplantısında alınan kararlar açıklandı mı, nelerdir? 5 Temmuz Kabine Toplantısı tüm kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları!

Kabine toplantısının bitmesinin ardından vatandaşlar yeni kararlar nelerdir, yeni kısıtlamalar olacak mı, kısıtlamalar kalkacak mı merak etti. Peki 5 Temmuz Kabine toplantısı bitti m, başladı mı? Kabine toplantısı kararları nelerdir? Kabine toplantısında hangi kararlar alındı? Yasaklar kalkacak mı? Maske yasağı kalkıyor mu? Bayram tatili kaç gün olacak? Aşılama programı nasıl olacak? Kabine toplantısı tüm açıklamaları haberimizde.

Kabine toplantısı ile alakalı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kabine toplantısı kararları neler merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantı bugün 5 Temmuz'da yapılacak. Peki yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Aşılama programı nasıl olacak? Kısıtlamalar ve yasaklar kalkacak mı? Kabine toplantısı kararları nelerdir? Tüm cevaplar haberimizde.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Kabine toplantısı bugün 5 Temmuz Pazartesi günü başlayacaktır.

Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda, aşılama programı ve Kurban Bayramı tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konular ele alınacak. Erdoğan, toplantının ardından alınan kararları açıklayacak.

1 Temmuz'da tam normalleşmeye geçilmesinin ardından rahat nefes alan vatandaşın gözü şimdi de Kurban Bayramı tatilinde. Bu çerçevede bugün toplanacak Kabine toplantısında bayram tatilinin süresi görüşülecek.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Kabine toplantısı bugün 5 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak. Henüz toplantı başlamadı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK, NELER KONUŞULACAK?

Toplantıda, aşılama programı ve Kurban Bayramı tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konular ele alınacak.

5 TEMMUZ KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK KONULAR NELERDİR? TOPLANTI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Toplantı kararları henüz açıklanmadı . Açıklandığında konumuza ekleyeceğiz. Toplantıda ele alınacak bazı konular aşağıdaki gibidir.

Toplantıda, aşılama programı ve Kurban Bayramı tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konular ele alınacak.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI ELE ALINACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, 3. doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği, aşı programının Kovid-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşüleceği tahmin ediliyor.

BAYRAM TATİLİ GÖRÜŞÜLECEK

Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.

DEĞERLENDİRİLECEK DİĞER BAŞLIKLAR

Güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da görüşülecek gündem maddelerinden olacağı toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin Kabine'ye bilgi verilmesi bekleniyor. Toplantıda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda KKTC'ye yapılacak ziyaret öncesinde, bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı tahmin ediliyor.