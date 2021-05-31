Kabine toplantısında alınan kararlar açıklandı mı? 31 Mayıs Kabine Toplantısı tüm kararlar nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları!

Kabine toplantısının bitmesinin ardından vatandaşlar yeni kararlar nelerdir, yeni kısıtlamalar olacak mı merak etti. Peki 31 Mayıs Kabine toplantısı bitti mi? Kabine toplantısı kararları nelerdir? Kabine toplantısında hangi kararlar alındı? Kabine toplantısı tüm açıklamaları haberimizde.

Kabine toplantısı ile alakalı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kabine toplantısı kararları neler merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı saat 15:00 'da başlayacak. Şuanda toplantı devam ediyor! Peki yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kabine toplantısı kararları nelerdir? Tüm cevaplar haberimizde.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Kabine toplantısı bugün 31 Mayıs Pazartesi günü saat 15:00 'da başlayacaktır.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıklayacağı yeni normalleşme kararlarına kilitlenirken, Reuters'a konuşan bir yetkili kritik toplantıya saatler kala çok önemli bilgiler verdi. Hafta sonu kısıtlamalarının bir güne düşebileceğini ifade eden yetkili, toplantıda kafe ve restoranların açılması yönünde karar alınmasının beklendiğini, ayrıca akşam saat 21:00 olan kapanma saatlerinin de biraz daha ileri alınabileceğini söyledi.

Bugün saat 15.00'te yapılacak olan ve kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı Kabine toplantısına dair İngiliz haber ajansı Reuters'a bilgi veren üst düzey bir yetkili önemli bilgiler verdi.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Kabine toplantısı bugün 31 Mayıs 2021 tarihinde başladı. Henüz toplantı bitmedi devam ediyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantıda 1 Haziran sonrası atılacak normalleşme adımları ile birlikte esnafın talep ettiği desteklerin çıkması bekleniyor.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıklayacağı yeni normalleşme kararlarına kilitlenirken, Reuters'a konuşan bir yetkili kritik toplantıya saatler kala çok önemli bilgiler verdi. Hafta sonu kısıtlamalarının bir güne düşebileceğini ifade eden yetkili, toplantıda kafe ve restoranların açılması yönünde karar alınmasının beklendiğini, ayrıca akşam saat 21:00 olan kapanma saatlerinin de biraz daha ileri alınabileceğini söyledi.

31 MAYIS KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK KONULAR NELERDİR? TOPLANTI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Toplantı kararları henüz açıklanmadı. Toplantıda ele alınacak bazı konular aşağıdaki gibidir.

"KAFE VE RESTORANLARIN AÇILMASI YÖNÜNDE KARAR BEKLENİYOR"

İsmini açıklanmayan yetkili, "Bugünkü Kabine toplantısının en önemli gündemi koronavirüs tedbirlerine yönelik atılacak normalleşme adımları olacak. Öncelikle uzun zamandır beklenen kafe ve restoranların açılması yönünde karar alınması bekleniyor. Bilim Kurulu'nun da tavsiyesi bu yönde. 60.000'den yaklaşık 7.000 civarına kadar düşen günlük vaka sayıları buna imkan veriyor. Akşam saat 21:00 olan kapanma saatleri biraz daha ileri alınabilir. Çünkü işletmeler de bundan sıkıntı duyuyor" açıklamasını yaptı.

"HALI SAHA VE SPOR SALONLARININ YENİDEN AÇILMASI PLANLANIYOR"

Yetkili, yaz döneminin başlaması ve artan aşılamanın da bu kararı destekleyecek diğer unsurlar olduğunu vurguladı. Bu kapsamda spor salonları ve halı sahalar gibi kapatılan işletmelerin yeniden açılmasının da planladığını kaydeden aynı yetkili, "Okulların açılması konusu en kritik alanlardan biri. Bu konuda iki farklı görüş var. İlki açılması ve 2 Temmuz'da yaz tatiline girilmesi; diğeri de vaka sayıları düşerken bulaşa neden olabilecek okulların kapalı kalması yönünde. Sonuçta bu yıl eğitim-öğretim açısından neredeyse tamamlandı. Kabine toplantısında buna da karar verilecek" dedi.

"YAKIN ZAMANDA AÇIK ALANDA MASKESİZ HAYATIN BAŞLAMASI İHTİMALİ VAR"

Hafta sonu kısıtlamaların bir güne düşebileceğini, cumartesi günleri kısıtlamanın kalkabileceğini ama pazar günlerinin devam edebileceğini vurgulayan yetkili; "Bu dönemde aşılamanın artırılması yönünde bir çaba olacak. Biontech desteğiyle aşı açısından tamamen sıkıntı ortadan kalkacak. Yakın zamanda açık alanda maskesiz hayatın başlaması ihtimali var" şeklinde konuştu.