Kabine Toplantısı sonuçları! Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Son dakika kabine toplantısı sonuçları belli oldu mu?

Kabine toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. 2021 yılının ilk Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı ve önemli gündem maddeleri görüşüldü. Peki, Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Son dakika kabine toplantısı sonuçları belli oldu mu?

Kabine toplantısının başlamasından sonra çıkacak kararlar merakla araştırılan konular arasında yer aldı. Koronavirüs nedeniyle çeşitli alanlarda tedbirler uygulanıyor. Kabine toplantısında görüşülmesi beklenen konular arasında kısıtlamalar da yer alıyor. Yasakların kalkıp kalkmayacağı merak ediliyor. Peki kabine toplantısı başladı mı, kararlar belli oldu mu, sonuçlar açıklandı mı? İşte yılın ilk kabine toplantısı ile ilgili detaylar...

KABİNE TOPLANTISI SONUÇLARI?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yaptığı son açıklamada, sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirterek, "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" dedi. Prof. Dr. İlhan, hasta sayısı binin altına düşerse okulların da açılabileceğini belirtti.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son Sokağa Çıkma Kısıtlamaları konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı biliniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

2021 yılının ilk kabine toplantısı bugün başladı. Kabine toplantısında koronavirüs tedbirleri ve aşı ile ilgili durumun görüşülmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.35'te başladı. Kabine toplantısında çıkacak kararlar vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Yasakların kalkıp kalmayacağı vatandaşların gündeminde bulunuyor. Kabine toplantısı kararları açıklandıktan sonra ayrıntılar haberde yer alacak.