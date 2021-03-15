Kabine toplantısı sonrası hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Kabine toplantısı sonrası Sokağa çıkma yasağı geri mi geldi? Son dakika sokağa çıkma yasağı! Son Dakika: 15 Mart Kabine toplantısı açıklamaları neler? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları! Koronavirüs renk tablosu!

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Bilim kurulumuzun değerlendirmeleri kapsamında aldığımız kararları en hızlı ve etkin şekilde hayata geçirdik. Salgın boyunca birçok ülkede görülen sıkıntıların hiçbirine Türkiye'de şahit olunmadı. Ülkemize kazandırdığımız şehir hastaneleri kritik rol üstlendiler. Yolu bir şekilde şehir hastanelerine düşen vatandaşlarımız, 'İyi ki muhalefete rağmen bu hizmet yapılmış' diyor. Bu süreçte koronavirüs teşhisi yapılabilen laboratuvarlarımız 73'ten 461'e yükseldi. HES uygulamasını hayata geçirdik. Yurtlarımızda 122 bin insanımıza karantinada hizmet verdik. Normalleşme süreci bir süre daha devam edecek.

"YENİ PROGRAMLAR GELİŞTİRDİK"

Milletimizin taleplerine ve beklentilerine uygun olarak zaten yürütmekte olduğumuz çalışmaları kapsamları reform paketleriyle yeni programlar geliştirdik. Son dönemde yeni reform programlarıyla, milletimizin huzuruna çıkıyoruz. İnsan hakları eylem planını daha önce açıklamıştık. Geçtiğimiz cuma günü de ekonomideki reformu kamu ile paylaştık. Türkiye'nin istikrar mücadelesini istiklal ve istikbal mücadelesi gibi önemli görüyoruz. Reform programımızı, her alanda olduğu gibi ekonomide de istikrarı güveni sağlayacak adımları teşhis ettik. Kamu maliyesi, enflasyon, finans sektörü konularında çok sayıda düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Türkiye'yi salgınla birlikte hızlanan yeni siyasi ekonomik düzende hak ettiği yere çıkarmakta kararlıyız. Her reform programımız, kamudan özel sektöre kadar tüm tarafların görüş ışığında oluşturulmuştur. Ülkemizin hayrına olan her iş gibi reformlarımızı da kör bir üslupla sabote etmeye çalışanları milletimize havale ediyoruz.