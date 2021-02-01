Kabine Toplantısı sona erdi! İşte Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar! Kabine toplantısı kararları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katıldığı Kabine Toplantısı bugün yani 1 Şubat 2021'de gerçekleşti. Vatandaşlar Kabine Toplantısı sonrası ne karar alındı merak ediyor! İşte, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar!