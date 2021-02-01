Kabine Toplantısı sona erdi! İşte Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar! Kabine toplantısı kararları neler?
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Kabine Toplantısı sona erdi! İşte Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar! Kabine toplantısı kararları neler?

01.02.2021 19:48 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:31
Kabine Toplantısı sona erdi! İşte Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar! Kabine toplantısı kararları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katıldığı Kabine Toplantısı bugün yani 1 Şubat 2021'de gerçekleşti. Vatandaşlar Kabine Toplantısı sonrası ne karar alındı merak ediyor! İşte, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar!

Koronavirüs konulu Kabine Toplantısı sona erdi! Yeni reform konusunun da gündemde olduğu kabine toplantısında yasaklar, kısıtlamalar, aşı, eğitim, restoranlar, kafeler gibi tüm konular konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası canlı yayında açıklama yaptı! İşte kabine toplantısı sonrası alınan kararlar!

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası duyurduğu kararlar şu şekildedir:

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hukuki ve ekonomi reform paketleri üzerinde çalışmaların başladığını duyurdu! Bu paketle beraber her kesimin ihtiyacının gözetildiğini de açıklamasına ekledi. Bu kapsamlı çalışmanın tüm vatandaşların faydasına olduğu müjdesini verdi!
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sürecinde halka yaptıkları desteklerin tümünü açıklamasında özetledi. Sağlık sektörüne destekleri, emekli maaşları, 80 yaş üstü vatandaşların takip edilmesi, ekonomiyi canlandırmak ve istihdamı canlandırmak üzerine yaptıkları çalışmalar listeleyen Erdoğan, vatandaşların aç ve açıkta bırakıldığı yönündeki spekülasyonlara cevap verdi.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası alınan kararları açıklarken yüz yüze eğitim konusuna da değindi. Erdoğan, 1 Mart 2021'den itibaren okullarda eğitimin kademeli olarak başlayacağını duyurdu. Bunun için vaka sayıları ve aşı durumu değerlendirilecek. Erdoğan, 8. ve 12. sınıflar ile de merak edilen sorulara cevap verdi. Özel okullar, 8., 12. ve ilkokul öğrencilerini de kapsayan tüm eğitim kurumları için 1 Mart'ta eğitimin başlaması ile ilgili çalışmalar hızlıca başlayacak.

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