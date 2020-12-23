Kabine Toplantısı neden toplanmadı? Kabine toplantısı ne zaman toplanacak? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?
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Kabine Toplantısı neden toplanmadı? Kabine toplantısı ne zaman toplanacak? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?

23.12.2020 17:11 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:15
Kabine Toplantısı neden toplanmadı? Kabine toplantısı ne zaman toplanacak? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?

Son dakika! İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramış hali tedirginlik yaratırken, gözler bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına çevrilmişti. Kabine Toplantısı neden toplanmadı? Kabine toplantısı ne zaman toplanacak? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?

Son dakika! İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramış hali tedirginlik yaratırken, gözler bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına çevrilmişti. Kabine Toplantısı neden toplanmadı? Kabine toplantısı ne zaman toplanacak? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? İşte detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN TOPLANACAK?

Yapılan bilgilendirmeye göre Bilim Kurulu toplantısı yarın saat 17:00'ye ertelendi.

KABİNE TOPLANTISI NEDEN TOPLANMADI?

İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm ülkeleri çeşitli önlemler almaya iten koronavirüsün mutasyona uğramış türü insanları tedirgin etti. Ülkemizde de tedbir olarak İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan yapılan uçuş seferleri geçici olarak durduruldu. Yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı tartışma konusu olurken, gözler bugün yapılması planlanan Bilim Kurulu toplantısına çevrilmişti.

Vatandaşlar yaşanan gelişmelerden sonra toplantıdan çıkacak olan kararları merakla bekledi ancak toplantının iptal edildiği duyuruldu.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm ülkeleri çeşitli önlemler almaya iten koronavirüsün mutasyona uğramış türü insanları tedirgin etti. Ülkemizde de tedbir olarak İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan yapılan uçuş seferleri geçici olarak durduruldu. Yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı tartışma konusu oldu.

Ayrıca ülkemizdeki son durum ve aşı planlamalarıyla ilgili konular da ele alınacak.

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