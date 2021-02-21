Kabine Toplantısı ne zaman? Yasaklar ne zaman kalkacak sorusu için gözler Kabine Toplantısı'nda

Kabine Toplantısı ne zaman sorusu milyonlarca vatandaş tarafından yanıt ararken, gözler yeni haftanın Kabine Toplantısı'na çevrildi. Korona kısıtlamalarına ilişkin kararların alındığı Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Yasaklar ne zaman kalkacak? İşte detaylar...

Kabine Toplantısı ne zaman? Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren önemli kararların alındığı Kabine toplantısı belirli aralıklarla gerçekleştirilmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Koronavirüs Bilim Kurulu'nda alınan tavsiye kararları ile ilgili sunum yaptığı Kabine toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantının içeriğine yönelik açıklamalarda bulunuyor. Peki, yasaklar ne zaman kalkacak sorusu için gözler Kabine Toplantısı'nda

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan Kabine toplantısının Çarşamba günü gerçekleştirilmesi bekleniyor. Saat 15:00'te başlayan toplantıların sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 19:00-20:00 arası kameraların karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulunuyor.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre Beştepe'deki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele çalışmaları ve alınan tedbirler olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabineye brifing vereceği toplantıda okulların da kontrollü şekilde açılmasına bağlı olarak önümüzdeki dönemde atılacak adımlar, son koronavirüs tablosu, mutant virüsle ilgili gelişmeler, kısıtlamaların etkisi ve ikinci doz aşılama çalışmaları ele alınacak.

KAFELER VE RESTORANLAR MART'TA AÇILACAK MI?

Mart ayından itibaren riskin azaldığı, vaka sayısının düştüğü yerlerdeki lokanta ve kafelerin mesafeli, tedbirli, kısıtlı kişi sayısı ve HES kodu kontrolüyle açılabilmesine dönük Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin değerlendirilmesi bekleniyor.