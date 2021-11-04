Kabine toplantısı ne zaman? Yasaklar geri gelecek mi? Kabine toplantısının gündemi ne?

Vaka sayılarında yeniden bir yükselme yaşandı. Vatandaşların gözü de yapılacak Kabine toplantısında. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kritik toplantıda gündeme yönelik önemli konular istişare edilirken toplantı kararları ve sonuçları da kamuoyu ile paylaşılacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine toplantısı bitti mi? İşte detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı rutin olarak iki haftada bir yapılıyor. Son kabine toplantısı 25 Ekimde gerçekleşmişti. Bundan dolayı önümüzdeki Kabine Toplantısının 8 Kasım'da yapılacağı tahmin ediliyor. Bakanlar Kurulu'nda sıcak gündem ve dış politikaya ilişkin önemli konular masaya yatırılacak ve ilgili bakanlar tarafından sunum yapılacak.

TERÖRLE MÜCADELEDE SON DURUM

Terörle mücadele de kabine toplantısı gündeminde yer alıyor. Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.

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