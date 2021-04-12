Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısında hangi konular ele alınacak?

Ramazan ayı öncesi yapılması beklenen Bilim Kurulu toplantısı ertelenmişti. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısında ele alınacak konular nelerdir?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte tam kapanma olacak mı merak ediliyor. Tam kapanma ile ilgili kararların Kabine toplantısı ve Bilim Kurulu toplantısında alınması bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ramazan ayı öncesi 8 Nisan günü son kez yapılması bekleniyordu fakat toplantı ertelendi. Konuyla ilgili açıklama yapan bir Bilim Kurulu üyesi, toplantıların net bir günü olmadığını söylerken, bugünkü ertelemenin Sağlık Bakanlığı'nda yaşanan görev değişiminden kaynaklı olabileceğini belirtti.

T24'ün haberine göre; bakanlık, toplantının ertelenmesine ilişkin açıklama yapmazken Bilim Kurulu'nun Kabine toplantısı öncesinde 12 Nisan Pazartesi günü bir araya gelmesi bekleniyor.

Rekor kıran vaka ve vefat sayıları sonrası yeni tedbirlerin ele alınacağı ve bugün yapılması beklenen Bilim Kurulu toplantısı ertelendi. Kurul'un 12 Nisan Pazartesi günü bir araya gelmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim Kurulu'ndan ardından salı günü de Kabine Toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantının öncelikli gündemi de yine koronavirüs olacak. Sağlık Bakanı Koca'nın sunum yapacağı toplantıda, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları Kabine üyeleriyle paylaşılacak.

KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Kabine Toplantısı'nda ele alınması beklenen konular aşağıdaki gibidir:

YENİ RİSK HARİTASI ÇIKARILACAK

İllerdeki yüz bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren harita üzerinde değerlendirme yapılacak, yeni risk haritası çıkarılacak. Amaç, Ramazan ayını fırsat bilerek insan hareketliliğini azaltmak, vaka sayılarını düşürmek olacak.

RAMAZAN'DA UYGULANACAK TEDBİRLER GÖRÜŞÜLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce "Ramazan ayında ülkemizi dinlendirmek istiyoruz" açıklaması ile yeni kısıtlamaların işaretini vermişti. Bu doğrultuda alınması planlanan ek tedbirler Kabine toplantısında görüşülecek, 81 ilde tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek. Tam kapanma olup olmayacağı, kafe ve restoranların kapanması, kamuda çalışma düzeni,65 yaş üstü ve 20 yaş altı için kısıtlamaların geri gelip gelmeyeceği, şehirlerarası seyahat kısıtlaması gibi pek soru yanıtını Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak açıklamayla bulacak.

AŞILAMADAKİ SON DURUM ELE ALINACAK

Koronavirüs aşılamaları da toplantının gündeminde olacak. Sağlık Bakanlığı'nın hedefi Temmuz ayına kadar 20 yaş üstünün tamamını aşılamak. Bu noktada, toplantılarda, Türkiye'deki son durum ve yol haritası üzerinde durulacak. Çin, Almanya ve Rusya başta olmak üzere yurtdışından aşı tedariki ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak.