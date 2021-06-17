Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 21 Haziran Kabine Toplantısı!

Yapılması planlanan Kabine Toplantısı 21 Haziran tarihine ertelendi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 21 Haziran Kabine Toplantısı! Kabine Toplanması alınması beklenen kararlar neler?

Yapılması planlanan Kabine Toplantısı 21 Haziran tarihine ertelendi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 21 Haziran Kabine Toplantısı! Kabine Toplanması alınması beklenen kararlar neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Hafta içi yapılması beklenen ancak ertelenen kabine toplantısının, 21 Haziran Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise 19:30'da kameralar karşısına geçmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI ALINMASI BEKLENEN KARARLAR

Kabine toplantısında konuşulması beklenen konuların başında Covid-19 pandemi sürecinde izlenecek yollar ve koronavirüs ile mücadele olacak. Kademeli normalleşmenin devam edip etmeyeceği, tam açılmanın olup olmayacağı, vaka sayılarının durumu ve aşılama süreciyle ilgili konuların ele alınması bekleniyor.