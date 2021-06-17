Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 21 Haziran Kabine Toplantısı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 21 Haziran Kabine Toplantısı!

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 21 Haziran Kabine Toplantısı!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Yapılması planlanan Kabine Toplantısı 21 Haziran tarihine ertelendi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 21 Haziran Kabine Toplantısı! Kabine Toplanması alınması beklenen kararlar neler?

Yapılması planlanan Kabine Toplantısı 21 Haziran tarihine ertelendi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 21 Haziran Kabine Toplantısı! Kabine Toplanması alınması beklenen kararlar neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Hafta içi yapılması beklenen ancak ertelenen kabine toplantısının, 21 Haziran Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise 19:30'da kameralar karşısına geçmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI ALINMASI BEKLENEN KARARLAR

Kabine toplantısında konuşulması beklenen konuların başında Covid-19 pandemi sürecinde izlenecek yollar ve koronavirüs ile mücadele olacak. Kademeli normalleşmenin devam edip etmeyeceği, tam açılmanın olup olmayacağı, vaka sayılarının durumu ve aşılama süreciyle ilgili konuların ele alınması bekleniyor.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Bülent Turan Angela Merkel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Emel Sayın Hande Ataizi Merve Dizdar
Spor Diego Gareth Bale Şenol Güneş Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 21 Haziran Kabine Toplantısı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.06.2021 00:09:26. #1.13#

title