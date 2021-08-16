Kabine toplantısı ne zaman yapılacak 2021? Kabine Toplantısı iptal mi oldu?
Son Dakika: Türkiye genelinde aratılan konular arasında en çok Kabine toplantısı ne zaman yapılacak 2021? almaktadır. Eğitim ve aşı çalışmaları ile ilgili açıklamaların yer alacağı Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? diye aratılmakta. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak 2021? Kabine Toplantısı iptal mi oldu? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Son Dakika: Gündeme dair açıklamaların yapıldığı Kabine toplantısı ne zaman yapılacak araştırılmakta. Türkiye genelinde aratılan konular arasında en çok Kabine toplantısı ne zaman yapılacak 2021? almaktadır. Eğitim ve aşı çalışmaları ile ilgili açıklamaların yer alacağı Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? diye aratılmakta. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak 2021? Kabine Toplantısı iptal mi oldu? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar haberimizde...
KABİNE TOPLANTISINE ZAMAN YAPILACAK 2021?
Gündeme ilişkin kararların alındığı Kabine Toplantısı'nın 16 Ağustos 2021 Pazartesi gerçekleşmesi bekleniyordu.
Bakanlar afet bölgesinde olduğu için Kabine Toplantısı iptal edildi.
İptal edilen Kabine Toplantısı'nda Afganistan'daki son durumun ele alınması, 2021-2022 eğitim öğretim yılı için değerlendirmeler yapılması bekleniyordu.
Aynı zamanda sel ve orman yangınları, aşı olmayan vatandaşlara herhangi bir kısıtlamanın gelip gelmeyeceği ve artan vaka sayılarının masaya yatırılması bekleniyordu.