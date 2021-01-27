Kabine toplantısı ne zaman yapılacak 2021? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?
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Kabine toplantısı ne zaman yapılacak 2021? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

27.01.2021 12:08 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:12
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak 2021? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Milyonlarca vatandaş normalleşme adımlarının açıklanacağı öngörülen ve kritik kararların alındığı bu toplantının tarihini merak ederken konuyla ilgili araştırmalarına da başladı. Peki, Kabine Toplantısında hangi kararların alınması bekleniyor? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak 2021? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Milyonlarca vatandaş normalleşme adımlarının açıklanacağı öngörülen ve kritik kararların alındığı bu toplantının tarihini merak ederken konuyla ilgili araştırmalarına da başladı. Uygulanan kısıtlamalarla beraber vakalarda ciddi oranda bir düşüş yaşanmış aynı zamanda ise aşı uygulamalarına başlanmıştı. Peki, Kabine Toplantısında hangi kararların alınması bekleniyor? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak 2021? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan Normalleşme Takvimine ilişkin bilgiler merak edilirken bir yandan da gözler Kabine Toplantısına yoğunlaşmış durumda. Milyonların beklediği Kabine Toplantısında salgın sürecine ait kritik kararların alınması bekleniyor. Kabine Toplantısı28.01.2021 tarihinde yani yarın yapılacaktır.

KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KARARLAR ALINACAK?

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

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