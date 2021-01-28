Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığından Şubat 2021 Kabine toplantısı açıklaması

Cumhurbaşkanlığından Kabine toplantısı açıklaması ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 11 Ocak'ta yapılan Kabine toplantısı ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 2021 Şubat ayında yapılması iddia edilen Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığından Şubat 2021 Kabine toplantısı açıklaması

Kabine toplantısı için haftada bekleyiş devam ediyor. Kabine toplantısı son dakika gelişmeleri gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Cuma namazı çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoranların faaliyetleri ile ilgili detayın kabine toplantısında görüşüleceğini belirtmişti. Peki Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığından Şubat 2021 Kabine toplantısı açıklaması

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı detayları merak ediliyor. Restoranların durumu kabine toplantısında görüşüleceği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. 27 Ocak saat 17.00'de Bilim Kurulu toplantısı yapıldı. Kabine toplantısı Şubat ayı içerisinde yapılacağı iddia ediliyor.

Kabine toplantısının yapılacağı tarih ise henüz belli olmadı. Bu hafta kabine toplantısının yapılacağı tarih belli olduğu zaman son dakika gelişmeleri ayrıntılarıyla haberde yer alacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KISITLAMA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı gündeminin en önemli konusunun, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler olduğunu belirterek, alınan tedbirler sayesinde salgının artış hızını gözle görülür bir şekilde geriletmeyi başardıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 'Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır.' dedi.