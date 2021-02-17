Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşması yapacak
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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşması yapacak

17.02.2021 18:33 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:37
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşması yapacak

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı, koronavirüs kısıtlamalarında gündemde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs önlemlerinin konuşulmasının beklenildiği Kabine Toplantısı'nın ne zaman, saat kaçta başlayacağı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşması yapacak

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?Kabine Toplantısı Türkiye'nin koronavirüs gündemi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşiyor. Toplantıda kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, yerli aşı çalışmaları ve kısıtlamalarda normalleşme takviminin başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor. Kabine Toplantısı bugün saat 15:30'da gerçekleştirilecek. İşte detaylar

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kritik Kabine toplantısı bugün saat 15.30'da yapılacak.

Beştepe'deki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele çalışmaları ve alınan tedbirler olacak. Öte yandan Mart ayından itibaren riskin azaldığı, vaka sayısının düştüğü yerlerdeki lokanta ve kafelerin mesafeli, tedbirli, kısıtlı kişi sayısı ve HES kodu kontrolüyle açılabilmesine dönük Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YAPTIĞI SON AÇIKLAMALAR

1 Şubat akşamı gerçekleştirilen Kabine toplantısında alınan kararlar gereği kısa süre içerisinde esnafa yönelik kısıtlamaların gevşetileceği belirtildi. Erdoğan, "Salgınla mücadelede en kritik hususlardan biri olan yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşması yapacak

BAKAN KOCA'DAN KISITLAMA AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca kısıtlamalara ilişkin şu bilgileri verdi;

Vakanın seyri bunu belirleyecek. Ama marttan itibaren de iller bazında vaka sayısına göre birtakım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor ve onu da önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde açıklamış oluruz. Bölgesel veya il bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir.

NELER DEĞİŞECEK?

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

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