Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine ne zaman?
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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine ne zaman?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Koronavirüs yasaklarının görüşüleceği kabine toplantısı, vatandaşların ilgi odağı oldu. Herkes merakla kabine toplantısını beklerken kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Vatandaşların da merakla beklediği toplantı öncesi, kabine ne zaman ve kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta merak edildi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Kısmi kapanma dönemine geçilmesiyle koronavirüs vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşandı. Ancak bu düşüş istenilen düzeyde olmadı. Bu çerçevede bugün bir araya gelecek Kabine'nin ana gündem maddesi 2 haftalık tam kapanma olacak. Öte yandan Kabine'ye yeni katılan bakanlar da toplantıda ilk kez yerlerini alacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısına, yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katılacak.

TAM KAPANMA ANA GÜNDEM MADDESİ

Ancak kritik toplantı öncesi ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı. Tam kapanmanın toplantının ana gündem maddesi olacağını kaynaklarına dayandıran gazeteci Candaş Tolga Işık, "Vaka sayılarının 40 binin altına inmesiyle 2 hafta tam kapanmanın yeterli olacağı yönünde görüş ağırlık kazandı. Bunun 1 haftalık bölümü bayram haftası olacak. Kesin! Kabine'de yarın, diğer 1 hafta hemen mi yoksa sonraki hafta 15 günlük blok şeklinde mi buna karar verilecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, perşembe günü toplanan Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını kabine üyeleri ile paylaşacak. Ramazan ayının geri kalanında ve bayramda tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.

6 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bir araya gelecek. Kabine Toplantısının 15:00'te başlaması beklenirken alınan kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine ne zaman?
Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem maddesi herkesi üzecek
Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem maddesi herkesi üzecek
Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü

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