Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı bugün mü?

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. 2 haftalık aranın ardından toplanacak olan Kabine'nin ana gündem maddesi ekonomik gelişmeler olacak. Masada, temel gıdada KDV indiriminin yer aldığı teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı, fahiş fiyat uygulamasında atılacak adımlar ve Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim de dahil olmak üzere 7 kritik başlık yer alıyor. Kabine toplantısı ne zaman, sat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısında ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek. Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ ELE ALINACAK

Bir diğer gündem başlığı, Ukrayna ile Rusya arasında giderek artan gerilim olacak. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar görüşülecek. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar ele alınacak.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI'NIN TÜRKİYE ZİYARETİ DE MASADA

Toplantıda, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın gelecek ay gerçekleşecek Türkiye ziyareti de değerlendirilecek.

DIŞ POLİTİKA ADIMLARI DA KONULAR ARASINDA

Ermenistan ile özel temsilciler düzeyinde yürütülen görüşmelerde gelinen son durum gözden geçirilecek. Yunanistan'ın Ege'de gayri askeri statüdeki adalara yönelik ihlalleri ve buna karşı yürütülecek politika gözden geçirilecek.

Kabine toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve koronavirüs salgınına yönelik adımlar değerlendirilecek.

ERDOĞAN "MİLLETE SESLENİŞ" KONUŞMASI YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.

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