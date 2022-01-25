Ülke gündeminin ana maddelerinin konuşulduğu ve gelişmeler hakkında kararların alındığı kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı bugün mü? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Vatandaşlar sosyal hayatı yakından ilgilendiren kararların alındığı kabine toplantısını yakından takip ediyor. Bir sonraki kabine toplantısının ne zaman olacağını merak eden vatandaşlar Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı bugün mü gibi konuları araştırıyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu seneki ilk kabine toplantısı 19 Ocak 2022 Çarşamba günü gerçekleştirildi. Söz konusu toplantılar 15 günde 1 gerçekleştirildiği için bu hafta kabine toplantısı yapılması öngörülmüyor.

Haberler.com - Gündem