Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısında hangi kararlar alınacak? Sokağa çıkma yasağı, kısıtlamalar kalkacak mı?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısında hangi kararlar alınacak? Sokağa çıkma yasağı kalkacak mi? Kısıtlamalar kalkacak mı? Kabine toplantısında neler konuşulacak?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısında hangi kararlar alınacak? Sokağa çıkma yasağı kalkacak mi? Kısıtlamalar kalkacak mı? Kabine toplantısında neler konuşulacak? İşte detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni yılın ilk kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacaktır. Beştepe'de yapılacak olan yeni yılın ilk kabine toplantısında, 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Programı çerçevesinde bakanlıkların atacağı adımlar ve hayata geçirilecek projelerin genel bir değerlendirilmesi yapılacak.

KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KARARLAR ALINACAK?

Kab'ne toplantıda ilk olarak koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarının değerlendirilmesi beklenirken, önümüzdeki günlerde atılacak adımlar masaya yatırılacak. Bu kapsamda, sokağa çıkma kısıtlamalarının vaka sayısına etkisi, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerdeki son durum, yerli aşı çalışmaları tüm yönleriyle ele alınacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?

Aşılamanın başlamasıyla hafta içi kısıtlamaları ve hafta sonu yasakları dahil olmak üzere lokal bazda kontrollü/kademeli şekilde esnetme adımlarının atılabileceği de tahmin ediliyor.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Toplantıda en geç nisan ayına kadar kullanıma hazır hale gelmesi beklenen yerli aşı ve aşılama süreçleri konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması bekleniyor. Yeni yıldaki kısıtlamaların koronavirüs tablosuna yansıması ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda yeni tedbirler ya da kısıtlamalarda esnetme kararının alınıp alınmaması konusunda da son karar verilecek. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin kademeli ve kontrollü şekilde başlatılması için olası tarihlerin de konuşulması bekleniyor.

Toplumun tüm kesimleriyle istişare halinde hazırlıkları süren ekonomi ve hukuk alanındaki reform çalışmaları da kabinenin bir diğer gündem başlığı olacak. Toplantıda ekonomideki son gelişmeler, kurdaki düşüş, faiz politikası hakkında değerlendirmeler yapılacak. Erdoğan'ın Beştepe'de lansman toplantısıyla açıklayacağı reform başlıkları konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kabineye brifing verecek. Toplantıda alınan kritik kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna açıklayacak.