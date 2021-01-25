Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı? Kabine toplantısı kaçta bitecek?

Pandemi ve daha birçok konunun ele alındığı Kabine toplantısının ne zaman olacağı merak ediliyor. Bu kapsamda vatandaşlar kısıtlamaların bitip bitmeyeceğini öğrenebilmek için kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı kaçta bitecek? sorularının cevapları merak ediliyor.

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, Kovid-19 tedbirlerinin sonuçları, yeni tedbirlerin gündeme gelip gelmeyeceği, aşı çalışmaları ve aşılamada son durumun ele alınması bekleniyor. Toplantı en son 11 Ocak'ta yapıldı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilindiği üzere son Kabine Toplantısı son olarak 11 Ocak'ta gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Bakanlar Kurulu sonrasında yapılan açıklamada korona virüsü ile mücadele kapsamında yasakların kademeli olarak kaldırılacağı söylenmişti. Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu kararı ile kararlar yine Bakanlar Kurulu tarafından yani Kabine tarafından kaldırılıyor.

Vaka sayılarında da düşüşün devam etmesi nedeniyle kısıtlamaların en zaman kalkacağını merak edenlerin gözü Kabine Toplantısı tarihinde. Ancak hemen belirtelim ki Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor.

KABİNE TOPLANTISI'NDA ELE ALINACAK KONULAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin sunum yapmasının beklendiği toplantıda, restoran ve kafelerle ilgili alınan kararların yeniden masaya yatırılması ön görülüyor. Henüz toplantı tarihi açıklanmadı.

KISITLAMALAR KALKACAK MI?

Kabine toplantısında ele alınacak konular;

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.