Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bugün kabine toplantısı var mı?
Tüm gözler yapılacak Kabine toplantısına çevrildi. Yeni kararların alınması beklenen kabine toplantısının detayları merak ediliyor. Kabine toplantısı ne zaman ve kabine toplantısı saat kaçta konuları merak edildi.
Yasakların kaldırılıp kaldırılmayacağı merak edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelecek olan kabine toplantısı araştırılmaya başlandı. Peki, kabine toplantısı saat kaçta? Kabine toplantısı ne zaman?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
En son Kabine toplantısı 21 Haziran'da gerçekleşmişti. Bakanlar Kurulu genellikle 15 gün arayla yapılıyor. Bu nedenle yeni kabine toplantısının 5 Temmuz'da yapılması bekleniyor.