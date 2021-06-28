Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bugün kabine toplantısı var mı?

Tüm gözler yapılacak Kabine toplantısına çevrildi. Yeni kararların alınması beklenen kabine toplantısının detayları merak ediliyor. Kabine toplantısı ne zaman ve kabine toplantısı saat kaçta konuları merak edildi.