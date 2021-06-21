Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bugün kabine toplantısı var mı?
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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bugün kabine toplantısı var mı?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bugün kabine toplantısı var mı?
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Tüm gözler yapılacak Kabine toplantısına çevrildi. Yeni kararların alınması beklenen kabine toplantısının detayları merak ediliyor. Kabine toplantısı ne zaman ve kabine toplantısı saat kaçta konuları merak edildi.

Yasakların kaldırılıp kaldırılmayacağı merak edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelecek olan kabine toplantısı araştırılmaya başlandı.. Peki, kabine toplantısı saat kaçta? Kabine toplantısı ne zaman?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri, pazar günü sürdürülen sokağa çıkma yasağının sonlandırılması ve açık alanda maske zorunluluğunun mesafe kuralına uymak şartıyla kaldırılması olacak.

Bugün saat 15.00'te gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere ülke gündemindeki önemli konular ele alınacak.

PAZAR GÜNÜ KISITLAMASI DEĞERLENDİRİLECEK

Kısıtlama tedbirlerinin de görüşülmesi beklenen toplantıda, başta pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması olmak üzere tedbirlerin gevşetilip gevşetilmeyeceği, normalleşmeye ilişkin yeni adımlar atılıp atılmayacağı konularının toplantının önemli gündem maddelerinden olması öngörülüyor.

Toplantıda hafta içi saat 22.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik saatlerin ötelenmesi de ele alınacak başlıklar arasında.

AÇIK ALANDA MASKE ŞARTI YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK

Toplantıda aşılamanın 30 yaşa kadar inmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğunun mesafe kuralına uymak şartıyla kaldırılması da konuşulacak. Bu kapsamda vaka sayılarındaki düşüşe paralel olarak önümüzdeki dönemde AVM'lerin yanı sıra dolmuş, otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarında ve hastanelerde maske takılma zorunluluğunun devam etmesi ancak park, bahçe, meydan gibi açık alanlarda maske kuralının esnetilmesi öngörülüyor.

TURİZMCİYE KDV MÜJDESİ GÜNDEMDE

Turizm sezonunun açılması, Rusya'dan Türkiye'ye uçuşların 22 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak olması gibi konuların da gündeme geleceği tahmin edilen toplantıda, turizme yönelik Kovid-19 tedbirlerinin masaya yatırılması bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sunum yapması beklenen toplantıda, turizm sektörüne verilen KDV desteğinin uzatılması konusunun gündeme gelmesi öngörülüyor. Salgın sonrasında çalışanlara ve iş yerlerine verilen desteklerin toplantı gündeminde olacağı tahmin ediliyor.

Toplantıda, güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da görüşülmesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.

Diplomatik gelişmelerin de ele alınması beklenen toplantıda, NATO Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti ile Antalya'daki Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu'nun yansımalarının değerlendirilmesi öngörülüyor.

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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bugün kabine toplantısı var mı? - Haberler
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