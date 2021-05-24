Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bugün kabine toplantısı var mı?
Tam kapanma dönemininin sona ermesinin ardından tüm gözler yapılacak Kabine toplantısına çevrildi. Toplantıda, 1 Haziran'dan sonra normalleşme dönemiyle ilgili bir dizi kararın alınması bekleniyor. Gelişmeler öncesi vatandaşlar Kabine toplantısı ne zaman ve kabine toplantısı saat kaçta konuları merak edildi.
Tam kapanmanın sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Kabine bugün bir araya gelecek. Peki, kabine toplantısı saat kaçta? Kabine toplantısı ne zaman?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
En son Kabine toplantısı 17 Mayıs'ta yapılmıştı. Koronavirüs tedbirlerinin görüşüldüğü kabine toplantıları 2 haftada bir defa yapıldığı düşünülürse yeni toplantının 31 Mayıs günü yapılacağı öngörülüyor.
Düğün salonları, kafeler, lokantalar, sokağa çıkma yasağı kapsamı ve diğer tedbirlerin yeni toplantı ile ele alınması bekleniyor.