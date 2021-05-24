Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bugün kabine toplantısı var mı?

Tam kapanma dönemininin sona ermesinin ardından tüm gözler yapılacak Kabine toplantısına çevrildi. Toplantıda, 1 Haziran'dan sonra normalleşme dönemiyle ilgili bir dizi kararın alınması bekleniyor. Gelişmeler öncesi vatandaşlar Kabine toplantısı ne zaman ve kabine toplantısı saat kaçta konuları merak edildi.