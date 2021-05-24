Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bugün kabine toplantısı var mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bugün kabine toplantısı var mı?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bugün kabine toplantısı var mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Tam kapanma dönemininin sona ermesinin ardından tüm gözler yapılacak Kabine toplantısına çevrildi. Toplantıda, 1 Haziran'dan sonra normalleşme dönemiyle ilgili bir dizi kararın alınması bekleniyor. Gelişmeler öncesi vatandaşlar Kabine toplantısı ne zaman ve kabine toplantısı saat kaçta konuları merak edildi.

Tam kapanmanın sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Kabine bugün bir araya gelecek. Peki, kabine toplantısı saat kaçta? Kabine toplantısı ne zaman?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

En son Kabine toplantısı 17 Mayıs'ta yapılmıştı. Koronavirüs tedbirlerinin görüşüldüğü kabine toplantıları 2 haftada bir defa yapıldığı düşünülürse yeni toplantının 31 Mayıs günü yapılacağı öngörülüyor.

Düğün salonları, kafeler, lokantalar, sokağa çıkma yasağı kapsamı ve diğer tedbirlerin yeni toplantı ile ele alınması bekleniyor.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Sedat Peker Mustafa Şentop Çiğdem Karaaslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bugün kabine toplantısı var mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 07:26:57. #1.11#

title