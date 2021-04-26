Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 24 Nisan Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?
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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 24 Nisan Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 24 Nisan Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Ramazan ayı ile birlikte artan koronavirüs vaka sayılarında artış nedeniyle kısmi kapanmaya gidildi. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 24 Nisan Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?

Ramazan ayı ile birlikte artan koronavirüs vaka sayılarında artış nedeniyle kısmi kapanmaya gidildi. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 24 Nisan Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün 15.30'da Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısına, yeni atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katılacak.

26 NİSAN KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

Ancak kritik toplantı öncesi ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı. Tam kapanmanın toplantının ana gündem maddesi olacağını kaynaklarına dayandıran gazeteci Candaş Tolga Işık, "Vaka sayılarının 40 binin altına inmesiyle 2 hafta tam kapanmanın yeterli olacağı yönünde görüş ağırlık kazandı. Bunun 1 haftalık bölümü bayram haftası olacak. Kesin! Kabine'de yarın, diğer 1 hafta hemen mi yoksa sonraki hafta 15 günlük blok şeklinde mi buna karar verilecek" ifadelerini kullandı.

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü

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