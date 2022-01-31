Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Milyonların merakla beklediği toplantıda masaya gelecek başlıklar; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşmenin hazırlıkları, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve 90 bin seviyesinde devam eden koronavirüs vaka sayılarını geriletecek adımlar olacak. Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yoğun bir dış politika gündemi ile toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum ele alınacak. Cumhurbaşkanı'nın 3 Şubat'ta Ukrayna'ya yapacağı ziyaret değerlendirilecek. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomatik çalışmaların yanı sıra ikili ilişkiler masaya yatırılacak.

GERİLİMİN RUSYA TARAFI DEĞERLENDİRİLECEK

Gerilimin diğer tarafı Rusya ile yürütülen görüşmeler de gündemde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar görüşülecek.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler. Bölgede doğalgaz konusunda oluşabilecek yeni ittifaklar değerlendirilecek. Bu bağlamda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti de ele alınacak. Ekonomideki son durum da toplantının gündeminde. Alınan tedbirlerin piyasaya yansımasına dair son durum görüşülecek.

VAKA ARTIŞINI ÖNLEYECEK ADIMLAR KONUŞULACAK

Koronavirüs salgınında 90 bin seviyelerine yükselen vaka sayıları da kabine toplantısında ele alınacak bir diğer başlık olacak. Vaka artışını önlemek için atılacak adımlar ve aşılamadaki son durum değerlendirilecek.

Kabine bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

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