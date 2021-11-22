Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Yüz yüze eğitimde verilen aranın ardından okullardaki hazırlıklar, Merkez Bankası'nın faiz indirimin ardından döviz kurlarındaki hareket, asgari ücrette hem işveren kesiminin hem de işçinin talepleri, mahkumların koronavirüs izni gibi konuların değerlendirileceği toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan basın açıklaması yapacak.

MERKEZ BANKASININ FAİZ İNDİRİMİ

Ekonomide oldukça önemli bir başlık. Merkez Bankası 100 baz puan faiz indirimi gelmişti, bu faiz indirimin ardından döviz kurlarında yukarı yönlü bir hareket oldu. Kurların piyasalara olan etkisinin minimum seviyeye düşürülebilmesi için atılacak adımlar kabine toplantısında ele alınacak. Fahiş fiyatlara ilişkin bilgilendirmeler de toplantının gündeminde olacak.

ASGARİ ÜCRET

Asgari ücrette hem işveren kesiminin hem de işçi kesiminin talepleri var. Bu beklentiler ışığında atılabilecek adımlar ele alınacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele bir başka başlık. Bilgilendirmeler hem İçişleri hem de Mili Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak.

MAHKUMLARIN KORONA İZNİ

Mahkumların korona izni bitecek mi diye soruluyordu. 30 Kasım'da sona erecek iznin 6 ay daha uzatılmasına ilişkin bir formül masada var. Meclis'teki 5. yargı paketine önergeyle bir maddenin eklenmesi söz konusu. Bu konuda hakkındaki değerlendirmeler kabine toplantısında yapılacak.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın açıklaması yapacak."

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Yüz yüze eğitimde verilen aranın ardından okullardaki hazırlıklar, Merkez Bankası'nın faiz indirimin ardından döviz kurlarındaki hareket, asgari ücrette hem işveren kesiminin hem de işçinin talepleri, mahkumların koronavirüs izni gibi konuların değerlendirileceği toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan basın açıklaması yapacak.

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