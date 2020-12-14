Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı kaçta bitecek?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de artan koronavirüs vakaları nedeniyle bir kabine toplantısı daha gerçekleşiyor. Kabine toplantısı ne zaman Kabine toplantısı saat kaçta? Kabine toplantısı açıklamaları neler, yeni yasaklar var mı? Kabine toplantısı

Artan koranavirüs vakaları sonrasında alınan tedbirlerin yeterli olmaması, tüm dikkatleri saat 15.00'de başlayan Kabine toplantısına topladı. Hafta içi sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamasının ele alınacağı toplantı sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Kabine toplantısı sonrasıhafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için toplu taşıma kısıtlaması gibi kararlar almıştı. Peki, bu hafta kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Korona virüse ilişkin değerlendirmelerin yapılacağı kabine toplantısı bugün gerçekleşecek. Geçtiğiniz haftalarda olduğu gibi Beştepe'de bir araya gelecek kabinenin 15.00-15.30 saatlerinde toplantıya başlaması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI AÇIKLAMALARI NELER?

Koronavirüs vaka ve vefat sayılarının salgının başından bu yana en yüksek rakama ulaşması, endişeyi artırdı. Geçtiğimiz günlerde alınan ek tedbirlerin yeterli olmaması, yeni kısıtlamaların geleceğinin sinyalini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da cuma günü gazetecilere, "Yeni tedbirler almaya mecburuz" demişti.

Bugün saat 15.00'de başlayacak olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'de, yeni önlemler konuşulacak. Toplantı sonrasında alınan kararlar açıklanacak.

KİRA KONUSU KABİNEDE NETLEŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı.

Çiftçiye ve esnafı asla unutmadıklarını belirten Erdoğan, "Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız." dedi.