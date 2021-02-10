Kabine toplantısı ne zaman olacak? Kabine toplantısı karaları neler? Kabine toplantısı saat kaçta?
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Kabine toplantısı ne zaman olacak? Kabine toplantısı karaları neler? Kabine toplantısı saat kaçta?

10.02.2021 11:51 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:55
Kabine toplantısı ne zaman olacak? Kabine toplantısı karaları neler? Kabine toplantısı saat kaçta?

Yeni haftanın başlaması ile birlikte Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu. Kabine toplantısı ne zaman olacak? Kabine toplantısı karaları neler? Kabine toplantısı saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısında alınacak kararlar merakla bekleniyor. Kabine toplantısı karaları neler? Kabine toplantısı saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN OLACAK?

Yeni hafta ile beraber Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı bu hafta olacak mı? gibi sorular sorulmaya başlandı. Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim." ifadelerini kullandı.

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hukuki ve ekonomi reform paketleri üzerinde çalışmaların başladığını duyurdu! Bu paketle beraber her kesimin ihtiyacının gözetildiğini de açıklamasına ekledi. Bu kapsamlı çalışmanın tüm vatandaşların faydasına olduğu müjdesini verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sürecinde halka yaptıkları desteklerin tümünü açıklamasında özetledi. Sağlık sektörüne destekleri, emekli maaşları, 80 yaş üstü vatandaşların takip edilmesi, ekonomiyi canlandırmak ve istihdamı canlandırmak üzerine yaptıkları çalışmalar listeleyen Erdoğan, vatandaşların aç ve açıkta bırakıldığı yönündeki spekülasyonlara cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası alınan kararları açıklarken yüz yüze eğitim konusuna da değindi. Erdoğan, 1 Mart 2021'den itibaren okullarda eğitimin kademeli olarak başlayacağını duyurdu. Bunun için vaka sayıları ve aşı durumu değerlendirilecek. Erdoğan, 8. ve 12. sınıflar ile de merak edilen sorulara cevap verdi. Özel okullar, 8., 12. ve ilkokul öğrencilerini de kapsayan tüm eğitim kurumları için 1 Mart'ta eğitimin başlaması ile ilgili çalışmalar hızlıca başlayacak.

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