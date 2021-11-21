Kritik Kabine Toplantısı'nda ekonomiden, salgına kritik gündem başlıkları var. İllerden gelen verileri Sağlık Bakanı Koca kabinenin gündemine sunacak. Ayrınca yüz yüze eğitimde verilen aranın ardından okullardaki hazırlıkların kabinenin gündemine gelmesi bekleniyor. Okulların açılmasının salgının seyrine etkisi kabine toplantında ele alınacak. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? Masada hangi konular var? Kabine toplantısına ilişkin detayları sizler için derledik.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 22 Kasım'da yapılacak.

KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİ NE?

Masada, yüz yüze eğitimde verilen aranın ardından okullardaki hazırlıklar, Merkez Bankası faiz indirimin ardından döviz kurlarındaki hareket, asgari ücrette hem işveren kesiminin hem de işçinin talepleri, mahkumların koronavirüs izni gibi konular olacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan basın açıklaması yapacak.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet