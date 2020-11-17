Kabine Toplantısı ne zaman, kaçta oluyor? 17 Kasım Bakanlar Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta?
17.11.2020 12:02 | Son Güncelleme: 17.11.2020 12:06
Ülke gündemini yakından ilgilendiren korona tedbirlerinin konuşulacağı toplantı öncesi 17 Kasım Bakanlar Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı ne zaman, kaçta oluyor?
Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sunum yapacak. Vatandaşların merakla beklediği toplantı öncesi Kabine Toplantısı ne zaman, kaçta oluyor? 17 Kasım Bakanlar Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta merak edildi.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün 15:00'da başlaması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKAMA NE ZAMAN YAPILACAK?
Kabine toplantısı sona erdikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDMEİ NE?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması öngörülen toplantıda, corona virüs tedbirleri, artan vaka ve ölüm sayıları ile son durumun masaya yatırılması bekleniyor.