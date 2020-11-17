Kabine Toplantısı ne zaman, kaçta oluyor? 17 Kasım Bakanlar Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Ülke gündemini yakından ilgilendiren korona tedbirlerinin konuşulacağı toplantı öncesi 17 Kasım Bakanlar Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı ne zaman, kaçta oluyor?