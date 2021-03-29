Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısında hangi kararlar alınacak? Kabine Toplantısında tam kapanma yaşanacak mı?

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı yapılacak. Toplantının ana maddesi normalleşme sonrası vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesi olacak. Ramazan ayı için tedbir kararlarının konuşulacağı toplantıdan restoran, kafe ve benzeri işetmelerin yeniden kapatılması, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları kararları çıkabilir. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısında hangi kararlar alınacak? Kabine Toplantısında tam kapanma yaşanacak mı?

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı yapılacak. Toplantının ana maddesi normalleşme sonrası vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesi olacak. Ramazan ayı için tedbir kararlarının konuşulacağı toplantıdan restoran, kafe ve benzeri işetmelerin yeniden kapatılması, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları kararları ve toplu iftarlara izin verilmemesi gibi kararlar çıkabilir. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısında hangi kararlar alınacak? Kabine Toplantısında tam kapanma yaşanacak mı? Ramazan ayında hangi önlemler gelebilir? İşte detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.30'da toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi, kontrollü normalleşmenin ardından koronavirüs vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesi olacak.

KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KARARLAR ALINACAK?

Ramazan ayı yaklaşırken vatandaşların gözü ise yeni önlemlerin gelip gelmeyeceğindedir. CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş konuya ilişkin şunları aktardı:

"Kabine toplantısında hiç şüphesiz Ramazan ayında alınacak tedbir kararları da konuşulacak. Çünkü Ramazan demek sahur ve iftar sofraları demek, misafirlik demek, birlik beraberlik demek. Ancak bu durum koronavirüs salgınının yayılması için uygun ortam hazırlıyor. İşte salgının Ramazan ayında hızlanmaması için, etkisini artırmaması için kabine toplantısında bir dizi önlem alternatifleri de konuşulacak. Başlı başına bu konu masaya yatırılacak.

RAMAZAN AYINDA HANGİ ÖNLEMLER GELEBİLİR?

Restoran, kafe ve benzeri işletmelerin yeniden kapatılması,

Hafta sonları yeniden sokağa çıkma kısıtlamalarının olacağı,

Toplu iftarlara izin verilmemesi gibi önlemler Ramazan ayı için tekrara gündeme gelecek konular arasında yer almaktadır.

Özellikle İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli gibi büyükşehirlerde Ramazan ayı boyunca tam kapanmaya geçilmesi.

Kabine değişikliği beklentisi sürerken gerçekleştirilecek toplantının ana gündem maddesini koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından alınacak yeni önlemler oluşturacak. Bilim Kurulu'nun 25 Mart'ta yaptığı toplantının çıktılarının masaya yatırılacağı toplantıda, günlük 30 bin sınırına dayanan vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken adımlar değerlendirilecek; Türkiye'nin aşı tedarikinde geldiği son nokta, yerli aşı çalışmaları, tam normalleşmeye geçiş takvimi gibi başlıklar ele alınacak. Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının dağıtımı, saklama planlaması ve sürece ilişkin ayrıntılar da masada olacak."