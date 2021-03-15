Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısında alınan kararlar nelerdir? Kabine Toplantısında neler konuşulacak?
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Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısında alınan kararlar nelerdir? Kabine Toplantısında neler konuşulacak?

15.03.2021 09:23 | Son Güncelleme: 15.03.2021 09:30
Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısında alınan kararlar nelerdir? Kabine Toplantısında neler konuşulacak?

Mart ayı ile başlayan kademeli normalleşme süreci sonrası artan vaka sayıları, kısıtlamaların tekrar uygulanıp uygulanmayacağını gündeme getirdi. Yüksek risk grubunda yer alan İstanbul için yeni kısıtlamalar gelecek mi? Ülke çapında hangi kısıtlamalar geri gelecek? Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısında alınan kararlar nelerdir? Kabine Toplantısında neler konuşulacak?

Mart ayı ile başlayan kademeli normalleşme süreci sonrası artan vaka sayıları, kısıtlamaların tekrar uygulanıp uygulanmayacağını gündeme getirdi. Yüksek risk grubunda yer alan İstanbul için yeni kısıtlamalar gelecek mi? Ülke çapında hangi kısıtlamalar geri gelecek? Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısında alınan kararlar nelerdir? Kabine Toplantısında neler konuşulacak? İşte detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı, bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele, güncellenecek olan koronavirüs risk haritası ve illerdeki duruma göre kısıtlamaların nasıl şekilleneceği olacak. Son dönemdeki vaka artışının durdurulamaması kısıtlamaların yeniden dönebileceği sinyallerini vermektedir. Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacaktır.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?

Türkiye Risk Haritası Güncellenecek;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. İllerdeki vaka artışı takip edilecek, koronavirüs risk haritası güncellenecek.

Kısıtlamalar tekrar gözden geçirilecek;

Buna göre olası yeni tedbirler gözden geçirilecek. Sokak kısıtlamaları, restoran ve kafelerin durumuyla, yüz yüze eğitimle ilgili kararlar illerin durumuna göre güncellenecek. Riskin arttığı illerde kısıtlamalar da artacak. Güncellenecek haritada gözler özellikle 3 ilde, nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak.

Aşılama gündemde;

Toplantıda mutasyonlu virüsün seyri izlenecek. Öte yanda aşı çalışmaları, sevkiyatlar, aşı uygulaması ve yerli aşı süreci de görüşülecek.

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