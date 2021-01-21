Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yasaklarda son durum

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak merak edilen konular arasında. En son 11 Ocak 2021'de yapılan kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine Toplantısı öncesi sokağa çıkma yasağındaki son durum...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüsle mücadele gündemiyle toplanıyor. En son geçen hafta yapılan toplantıda okulların açılış tarihinin uzadığı belirtilmişti. Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yasaklarda son durum!Kritik Kabine toplantısı hakkında son dakika detayları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

En son 11 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen yeni haftanın Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Bakanlar Kurulu sonrasında yapılan açıklamada korona virüsü ile mücadele kapsamında yasakların kademeli olarak kaldırılacağı söylenmişti. Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu kararı ile kararlar yine Bakanlar Kurulu tarafından yani Kabine tarafından kaldırılıyor.

Vaka sayılarında da düşüşün devam etmesi nedeniyle kısıtlamaların en zaman kalkacağını merak edenlerin gözü Kabine Toplantısı tarihinde. Ancak hemen belirtelim ki Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: